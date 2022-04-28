TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Günebakan Kız Yurdunda üniversite öğrencileri ile iftar yaptı.

Valilikten yapılan açılamaya göre, iftar öncesinde Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, yurdu gezerek incelemelerde bulundu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'den bilgi aldı.

İftarın ardından Vali Yıldırım öğrencilerle sohbet etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, devletin öğrencilere güzel imkanlar sağladığını belirterek, "Sizler bize göre şanslısınız daha güzel imkanlarla okuyorsunuz. Yarının Türkiye'sini teslim alacak olan siz değerli kardeşlerimiz pek çok yerde bu vatana, millete hizmet edeceksiniz. Yeter ki, iyi yetişin. İnşallah güzel güzel derslerinize çalışın, en güzel şekilde tedrisatınızı tamamlar ve bu vatana, millete hizmet için bir an önce hayata atılırsınız." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Vali Yıldırım'a kendi yaptıkları tabloyu hediye etti.

-Tekirdağ'da fidan dikim etkinliği yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfı işbirliğinde öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesindeki eski çöplük alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, doğayı korumayı öncelikli hedef haline getirdiklerini belirterek, "Ülkemizde ve dünyada rahat nefes almak için doğayı korumalıyız. Doğa olmazsa gelecek olmaz. Bugün burada öğrencilerimiz ile birlikte bu güzel etkinliği düzenlediğimiz için çok mutluyum." dedi.

Daha sonra Albayrak öğrencilere hediye takdim etti.

-Tekirdağ NKÜ'de "Girişimcilikte Başarı Öyküsü" söyleşisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü'nün (MEYOK) organize ettiği "MEYOK-Beyaz Koltuk Kampüs Buluşmaları" kapsamında "Girişimcilikte Başarı Öyküsü" söyleşisi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Rektörlük Konferans salonundaki söyleşide Teknik Bilimler MYO Müdürü ve MEYOK Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, MEYOK'un kuruluş amacı ve işleyişinden bahsetti.

Rektör Vekili ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Eker ise öğrencileri, alanında başarılı kişilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuk konuşmacı Power Otomasyon A.Ş. ceosu girişimci ve iş adamı Tuncay Bilgü de katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.