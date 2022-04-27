Ergene ilçesinde mahalle iftarları devam ediyor.

Vakıflar Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlar bir araya geldi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, burada yaptığı konuşmada, rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanı dolu dolu geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yüksel, "Bu mübarek ayda tutulan oruçları, yapılan ibadetleri, verilen zekatları Allah kabul etsin inşallah." dedi.

Kent Konseyi üyeleri Eski Hükümet Binası'nı inceledi

Çorlu Kent Konseyi Başkanı Hülya Perin ve yöneticiler, uzun süredir atıl halde duran ilçenin en eski kamu yapısı olan Eski Hükümet Binası'nda incelemede bulundu.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Perin, şehir merkezindeki en eski kamu yapısı olan binanın 19. yüzyıldan günümüze ulaşan nadir yapılardan olduğunu söyledi.

Perin, şunları kaydetti:

"Eski Hükümet Binası hırsızların ve madde bağımlılarının uğrak noktası oldu. Daha önce yükseköğrenim ve mahkeme gibi kurumlara hizmet veren bina uzun süredir boş halde. Bölge esnafından bina ile ilgili şikayetlerin yoğunlaşması üzerine Çorlu Kent Konseyi olarak harekete geçtik. Burayı değerlendirmeyi düşünüyoruz."