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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çocuk korosu konserine katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çocuk korosu konserine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konser, Karadağ Kud Bihor-Petnisya Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başladı.

Daha sonra, Yunanistan Batı Trakya Türk Azınlığı Gümülcine Türk Gençler Birliği Halk Oyunları ekibi, okul öncesi öğrencileri korosu, beden perküsyon ekibi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 200 öğrenciden oluşan koro ekibi gösteri sundu.

Etkinliğe, Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğrenciler ve velileri katıldı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Zorlu Enerji Trakya Bölge Direktörü Tamer Akaslan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, Trakya Kariyer Fuarı'na katkı ve katılımlarından dolayı Akaslan'a teşekkür ederek takdimde bulundu.

-Tekirdağ'da "Gönül Sofraları" kurulmaya devam ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" Ertuğrul Mahallesi'nde kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.

İftar sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Trakya Bölgesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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