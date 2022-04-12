ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Genç Kızlar Trakya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Çorlu Belediyesi Spor Kulübü (ÇBSK), Türkiye Genç Kızlar Voleybol Yarı Final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası Yarı Final müsabakalarına katılacak takımları belirleyen Genç Kızlar Trakya Voleybol Şampiyonası Çorlu Spor Salonu'nda yapıldı.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Çanakkale Belediye Spor, Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor ve Edirne Yurdum Gençlik Spor takımlarının katıldığı şampiyonanın ilk gününde oynanan maçlar sonunda Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü rakibi Kırklareli İş Voleybol'u 3-1, Çanakkale Belediye Spor ise Edirne Yurdum Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.

Şampiyonanın ikinci gününde ise Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Edirne Yurdum Spor, Çanakkale Belediye Spor ve Kırklareli İş Voleybol karşılaştı.

Müsabakalar sonunda ÇBSK rakibini 3-0, Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor ise 3-2 yendi.

Şampiyonanın son gününde oynanan karşılaşmalar sonunda ÇBSK, Çanakkale Belediye Spor karşısında, Kırklareli iş İhtisas Spor ise Edirne Yurdum Gençlik Spor karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyona sonunda Çorlu Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.

Ergene'de minik öğrencilere İngilizce eğitimi

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'nde, öğrenciler temel okul öncesi eğitimlerinin yanı sıra İngilizce, görsel sanatlar ve beden eğitimi dersleri de alıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, hafta içinde öğrencilere yabancı dil konusunda İngilizce eğitimi verilen oyun evinde ayrıca görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerinin de verildiğini söyledi.

Okul öncesi eğitimin, geleceğe yapılacak en iyi yatırım olduğunu belirten Yüksel, "Mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve mutlu veli anlayışıyla Ergene ilçemizde dört dörtlük bir ortamda eğitimin ve mutluluğun karesini sunuyoruz. Okul öncesi dönemde sayılar, harfler, renkler gibi temel bilgileri öğretmek önemli olmakla birlikte çocuğun bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri kazandırmak daha da önemlidir." dedi.