TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOVAM), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Önder Çiftçi Projesi tarafından "Gıda Güvenliği ve Önemi" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, TOVAM Müdürü Prof. Dr. İsmet Başer, Tekirdağ S.S Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı İmdat Güngör, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Eker, konferansta gıda güvenliğinin günümüzde hayati önemde bir konu olduğunu vurgulayarak, konferansın düzenlenmesinde katkısı olan öğretim üyeleri ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arat da FAO'nun büyük çaplı projelere imza atan bir kuruluş olduğunu belirterek, fakülte olarak bölgeye fayda sağlayacak her türlü çalışma ve projeye destek olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Başer ise Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı ve çalışmalarından bahsetti.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise FAO'nun kuruluş misyonu, çalışma alanları ve projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tekirdağ NKÜ öğrencisi boks şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası, 63 üniversiteden 68 kadın ve 230 erkek sporcu katıldı.

Şampiyonada NKÜ'yü temsilen, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Asad Aghayev ve Teknik Bilimler MYO öğrencisi Eren Gezen yer aldı.

Gezen çeyrek finalde elenirken, Aghayev gümüş madalya kazandı.