TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından düzenlenen saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan kişiler için sertifika ve kimlik taktim töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen törene, Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol, AFAD personeli ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Törende, İl Gönüllü Lideri Destek AFAD Gönüllüsü Veli Şimşek bir konuşma yaptı.

Ardından sertifika ve kimlikler, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından gönüllülere verildi.

-Tekirdağ NKÜ'de ebru sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesinde ebru kursu sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yaşam Merkezinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sanatsal kurslar kapsamında ebru kursu dönem sonu etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde ücretsiz olan ebru kursuna, üniversite öğrencilerinin teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin dönem boyunca hazırlamış olduğu ebru resimleri sergilendi.

-Başkan Yüksel kadın kursiyerlerin kermesini ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı işbirliğince devam eden biçki, dikiş ve kuaförlük kurslarının kermesi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Roman vatandaşların yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde sürdürülen kurslarda eğitim alan kadınlar ve genç kızlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kursiyerler ve eğitmenlerinin hazırladığı kermese katılan Yüksel, kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceledi.

Yüksel, kursiyerlere eğitimlerinde kullanılmak üzere malzeme desteği sözü vererek emek verenleri tebrik etti.

Sergide birbirinden güzel ürünlerin olduğunu aktaran Yüksel, "Kadınlarımıza fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini, hayata kattıkları değeri ve güzellikleri bir kez daha gördük. Katıldıkları kurslarda edindikleri mesleki bilgilerle becerilerini geliştiren, ürettikleri birbirinden güzel ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlayan hanımlarımızı ve genç kızlarımızı tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.