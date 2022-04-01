TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ölçü ve ayar memurları tarafından tartı aletleri denetimi gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan sebze ve meyve pazarında yapılan denetimler sırasında, damga ve muayene süresi geçmiş olan tartı aletlerini kullanan esnaf hakkında tutanak tanzim edildi.

Öte yandan, fiyat etiketi, geçiş yolları ile satılan ürünlerin doğru gramajda müşteriye sunulmasını sağlayarak hileli satışların önüne geçebilmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sivil ekipler tarafından inceleme ve denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında kurallara uymayarak satış yapan esnaf hakkında tutanak düzenlendi.

Çorlu Belediyesi sahipsiz hayvanlara kemoterapi ve ozon tedavisi uyguluyor

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, hayvansever vatandaşların da desteğiyle veteriner hekim gözetiminde ozon tedavisi ve kemoterapi uygulamalarına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk, yaptığı açıklamada, zor şartlarda yaşamlarını sürdüren sahipsiz hayvanların çeşitli hastalık ve yaralanmaların ardından veterinerlik hizmeti amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildiğini söyledi.

Bazı hayvanlarda iyileşmesi zor yaralar ve çeşitli kanser türleri gözlemlendiğini aktaran Öztürk, "Kentimizde yaşayan hayvansever değerli vatandaşlarımızın da destekleriyle ozon tedavisi uygulamasında kullanılan ilaçlar ve tümörlerin tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarını temin ederek, can dostlarımızın tedavileri düzenli olarak bakımevimizde görevli veteriner hekimimiz gözetiminde yapılmaktadır. Uygulanan tedavilere cevap veren can dostlarımızı bir süre daha misafir ettikten sonra yeniden yaşam alanlarına bırakıyor ve sürekli takip ediyoruz." dedi.