TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında "Sır" adlı oyun sahnelendi.

Ahmet Kazanbal'ın yönettiği tek perdelik tiyatro oyunu, Hilal Arslangiray Kazanbal tarafından uyarlandı.

Tayanç Ayaydın, Emel Çölgeçen, Tolga Güleç, Anıl Çelik ve Şeyma Gökçe Cengiz'in oynadığı oyun izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özden, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdulkerim Çalışkan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Çalışkan, üniversitelerin bulundukları şehir ve bölge için dinamizm getiren kurumlar olduklarını belirterek, Trakya için NKÜ'nün de önemli bir etkiye sahip olduğunu bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Şahin de nazik ziyaretleri için Çalışkan'a teşekkür ederek, "Çalışmalarımız bilimsel ve eğitim yönlü olduğu kadar, halkımıza temas eden ve somut çıktıları olan ürün ve hizmetlerdir. Ayrıca kampüsümüz de şehirle iç içe. Biz gayret gösterdikçe, hemşerilerimizin teveccühü de katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteli gençler müzik gecesinde buluştu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri müzik gecesinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde NKÜ Müzik Topluluğu organizasyonunda bir araya gelen öğrenciler doyasıya eğlendi.

Yaklaşık 2 saat süren gecede, "Sahne Senin" etkinliğinde öğrenciler kendi bireysel performanslarını da sergiledi.

Öğrenciler desteklerinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.