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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi Sağlık Hizmetleri Danışma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ergene Belediyesi Sağlık Hizmetleri Danışma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Zübeyde Hanım Parkındaki Sağlık Hizmetleri Danışma Merkezinin açılışında yaptığını konuşmada, halk sağlığını her zaman önde tuttuklarını söyledi.

Ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Ergene İlçe Başkanı Nuh Nuhoğlu ve davetliler katıldı.

-Enis Sülün Konferans Salonu yapımına başlandı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde Enis Sülün Konferans Salonu yapılacak.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, yaptığı açıklamada ilçenin Türkiye'nin sanayi üretimi ve ticaret hacmi açısından hızlı gelişmekte olan bölgesi olduğunu söyledi.

İlçenin gelişip değiştikçe Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının da görev ve sorumluluklarının arttığını belirten Volkan, organizasyon, toplantı, seminer, kongre, konferans gibi etkinlikler için tüm donanımlara sahip modern ve teknolojik bir konferans salonuna ihtiyacın doğduğunu belirtti.

Yapımına başlanan salonun 1 Kasım'da açmayı planladıklarını ifade eden Volkan, salonun 426 kişi oturma kapasiteli olduğunu kaydetti.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Hisarcık, Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Güncel, Haberler

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