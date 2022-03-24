Ergene Belediyesi ilçedeki gölet ve sazlık alanları sivrisinek ile mücadele kapsamında ilaçladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin su birikintileri, gölet ve sazlık alanlarda sivrisinek larvalarını kaynağında yok etmeyi hedefleyen çalışmalar yaptığını söyledi.

Tüm mahallelerde benzer çalışmalar yaptıklarını belirten Yüksel, vatandaşların yaz aylarında rahatsızlık duyduğu sivrisinek, kara sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için erken dönem larva mücadelesini yürüttüklerini kaydetti.

Yüksel, "İlaçlama ekiplerimiz sulak alanlar başta olmak üzere, çöp konteynerleri, kanallar, fosseptik ve gübrelik alanlarda da ilaçlama yapıyor. Haşerelerin üreme kaynağı olan sulak yerlerdeki karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları da sürüyor." dedi.

Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den Yaşlılar Haftası mesajı

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 18-24 Mart tarihlerinde kutlanan "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel mesajında, yaşlı, genç ayrımı yapmaksızın hep birlikte yaşanan hayatın herkesi mutlu ettiğini belirtti.

Hayatlarının büyük bir kısmını topluma adamış, geçmiş ile gelecek arasında sarsılmaz köprü vazifesi gören yaşlıların, Türk kültürünün vazgeçilmez unsuru olduğunu aktaran Yüksel, "Yaşlılarına sahip çıkmayan toplumlar geleceklerinde söz sahibi olamaz. Milli değerlerimiz ve kültürümüzün bizlere en büyük mirası olan yaşlılarımız, yaşadıkları hayat tecrübeleri ile toplumumuzun önemli yapı taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

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