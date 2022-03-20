TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, öğretmen ve öğrencilere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde özel bir okulun öğrencileri ve öğretmenlerine ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

DASK, zorunlu deprem sigortası, sigortalılık bilinci konularına da öğretmen ve öğrencilere bilgiler verildi.

-"Kruvaziyer Turizmi ve Turizmde Yurtdışı Kariyer Olanakları" semineri"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk-Alman Öğrenci Topluluğunca "Kruvaziyer Turizmi ve Turizmde Yurtdışı Kariyer Olanakları" semineri düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda düzenlenen seminere, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MSC Cruise Türkiye İşe Alım Direktörü Muammer Songur, Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şener Bağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Songur, burada yaptığı konuşmada, kruvaziyer gemilerindeki yaşam ve çalışma koşulları hakkında bilgiler vererek, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Program soru cevap bölümü ile sona erdi.

-Süleymanpaşa Belediyesi "Ecdada Saygı" için pedal çeviren bisikletçileri misafir etti

Süleymanpaşa Belediyesi "Ecdada Saygı" organizasyonu kapsamında İstanbul'dan Çanakkale'ye giden bisikletçileri misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 350 kilometrelik İstanbul-Çanakkale parkurunda olumsuz hava koşullarına rağmen şehitleri anmak için yola çıkan İstanbul Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü bisikletçileri Süleymanpaşa'ya ulaştı.

İstanbul Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü Başkanı Erdeniz Saraç, 28 bisikletçinin 350 kilometre pedal çevirerek Çanakkale'ye ulaşacağını ifade ederek, "Hava şartları nedeniyle zor bir yolculuk oldu. Buraya geldiğimizde bizleri karşılayan Süleymanpaşa Belediyesi sayesinde yaşadığımız tüm zorluklar yüzümüzde tebessüme döndü. Bizleri misafir ederek destek olan belediye başkanımız Cüneyt Yüksel'e çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.