ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile emisyonlardan kaynaklı koku şikayetlerinin izlenebilmesi ve raporlanmasını sağlamak amacıyla karşılıklı iş birliği protokolü imzaladı.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlık makamında gerçekleştirilen programda, Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Ergene Belediyesi arasında yürütülebilecek proje işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çorlu Mühendislik Fakültesi ile "Emisyonlardan Kaynaklı Koku Şikayetlerinin İzlenebilirliği Sağlamada Kullanılacak Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Mobil Uygulama ve Bildirim Yönetim Paneli Geliştirilmesi" Projesi kapsamında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hizmete konu olan mobil uygulama ve bildirim yönetim paneli geliştirilmesi kapsamında eğitimler verildikten sonra, uygulamanın kullanıcılar ile mobil uygulama aracılığıyla kullanılması ve yaygınlaştırılması için çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

Projenin bölgeye de örnek olacağını kaydeden Yüksel, Dekan Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer'e teşekkür etti.

Törene, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tecer, Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Durak ve Ergene Belediyesi Çevre Mühendisi Gamze Gezici de katıldı.

Mobil Atık Getirme Merkezleri hizmete girdi

Çorlu genelinde atıkların geri kazanılması için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 'Sıfır Atık' proje uygulamaları kapsamında Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) satın alınan 'Mobil Atık' noktalarını hizmete sundu.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada kağıt, karton, plastik, metal, pil, atık yağ, cam, elektrik ve elektronik atıklardan oluşan 7 ayrı türde geri dönüşüm atıklarının Mobil Atık Getirme Merkezlerinde toplandığını söyledi.

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 'Sıfır Atık' projesinde kullanılmak üzere ilk etapta Devlet Malzeme Ofisinden öz sermaye ile alınan 12 Mobil Atık Getirme Merkezinin Çorlu genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ve kolayca ulaşabilecekleri noktalara yerleştirildiğini kaydeden Sarıkurt, projenin geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu belirtti.

Sarıkurt, projenin sürekliliğinin de bulunduğunu ifade ederek, "Mobil atık getirme merkezi sayılarını yıl içerisinde 27'ye yükseltmeyi planlıyoruz. 12 adet mobil atık getirme merkezini kendi bütçemizden temin ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ayrıca Çorlu genelinde 770 litrelik 500 adet mavi geri dönüşüm konteynerlerini dağıttık ve böylelikle ikili atık toplama sistemini de devreye almış olduk. Mavi geri dönüşüm konteynerlerimizin sayılarını da yıl sonunda binin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz" diye kaydetti.