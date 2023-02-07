Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'dan giden ekipler Hatay'da enkazdan bir kız çocuğunu kurtardı

Güncel Haberler

Tekirdağ'dan giden ekipler Hatay'da enkazdan bir kız çocuğunu kurtardı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 4 yaşındaki bir kızı kurtardı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 4 yaşındaki bir kızı kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, çalışmalara devam ediyo.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerince enkaz altından kurtarılan bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Hatay İskenderun'a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibimiz 4 yaşındaki güzel kızımızı bularak sağ salim kurtardı. Var gücüyle canı gönülden çalışan, bize bu mutluluğu yaşatan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu büyük felaketi dayanışmayla aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hatay Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title