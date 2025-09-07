Tekirdağ'dan Gazze'ye Destek Gösterisi

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar ve yelkenciler, İspanya'dan Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosuna destek için denize açıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Şubesi tarafından, İspanya'dan Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosuna destek için organizasyon düzenledi. Organizasyon kapsamında Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla denize açıldı. Tekirdağ Sahil dolgu alanı etrafında tur atan balıkçılar ve yelkencilere sahilde toplanan kalabalık da destek verdi.

İHH Şube Tekirdağ Başkanı Süleyman Çalışkan amaçlarının desteklerini göstermek olduğunu söyleyerek, "Bugün burada Marmara Denizi'nde, Akdeniz'den Gazze açıklarında mazlum Gazze halkıyla buluşup Gazze'de insanlık koridoru açmak maksadıyla, ablukayı kaldırmak üzere yola çıkan, kararlılıkla yola çıkan Sumud kafilesine destek vereceğiz. Belki limanlarımızdan gemiler kalkmadı ama karadan yüreklerimizi toptan Sumud kafilesine gönderiyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Gazzeliler yanında olduklarını belirterek, "Gazzeli kardeşlerimiz için yola çıkan Sumud filosuna destek gösterisi yaptık. Allah Gazzeli kardeşlerimizin yanında olsun" ifadelerini kullandı.