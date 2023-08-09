Tekirdağ'dan Antalya'ya götürülmek üzere yola çıkarılan unlar çalındı

Tekirdağ'dan Antalya'ya götürülmek üzere yola çıkarılan 25 ton 820 kilo un, İstanbul'da çalınıp satılmak üzere depoya indirildi. Jandarma, unları ele geçirip 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'dan Antalya'ya götürülmek üzere yola çıkarılan 25 ton 820 kilo un, ikiz plaka TIR ve sahte sürücü belgesiyle çalınıp, satılmak üzere İstanbul'da depoya indirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), unları satılmadan ele geçirip, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi'ndeki un fabrikası, Antalya'daki firmadan sipariş almasıyla piyasa değeri 300 bin lira olan 25 ton 820 kilo un, İ.D.'nin kullandığı TIR'a yüklenip yola çıkarıldı. Unların Antalya'daki firmaya belirlenen zamanda götürülmemesi üzerine, Saray'daki firma jandarmaya şikayette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, fabrika ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip unların ikiz plakalı TIR'a yüklendiğini ve İ.D. adına sahte sürücü belgesi gösteren kişinin de M.A. olduğunu tespit etti.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLMÜŞ

JASAT ekipleri, Antalya'ya götürülmeyen unların İstanbul'da bir depoya indirilip burada İŞ., E.K. ve E.Ö.'ye teslim edildiğini belirledi. Depoya baskın düzenleyen jandarma, 25 ton 820 kilo unu ele geçirdi, unları pazarlamaya çalışan İ.Ş., E.K. ve E.Ö.'yü de yakalayıp gözaltına aldı. Unlar, Saray'daki firmaya teslim edildi. Unları Antalya yerine İstanbul'a götüren TIR sürücüsü M.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.