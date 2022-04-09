Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük olan bir kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Zanlılardan E.M, G.M, G.M, M.Ç, N.M, R.D. ve İ.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.M'ye ise ev hapsi cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2 gün önce Hıdırağa Mahallesi'nde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 2 kilo 200 gram bonzai ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

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