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Tekirdağ'daki trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Tekirdağ'daki trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, sepetli vincin minibüse çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, sepetli vincin minibüse çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde yolcu almak için duran E.A. idaresindeki 59 M 2104 plakalı minibüse, aynı yönde seyreden Y. D. yönetimindeki 06 FVR 54 plakalı sepetli vinç çarparak devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Marmaraereğlisi Tekirdağ Güncel Haberler

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