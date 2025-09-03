Tekirdağ'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir tekstil fabrikasında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların olmadığı sırada çıkan yangını fark eden güvenlik görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bazı bölümleri zarar gördü.

Yangının çakış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.