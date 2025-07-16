Tekirdağ'daki Orman Yangınında İlerleme Hızı Düşürüldü

Orman Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerleri istikametinde enerjisi ve hızının düştüğünü bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının çıkışından 6 dakika sonra ilk müdahalede bulunulduğu ifade edilen açıklamada, alevlerin, kısa sürede ilerleme istikametindeki ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yangın ihbarının alınmasıyla olay yerine hızla 6 söndürme uçağı, 6 söndürme helikopteri, 60 arasöz ve 350 personel yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının meydana geldiği an itibarıyla, hava sıcaklığı 32 derece ve saatteki hızı 46 kilometre rüzgar hızı ölçülmüştür. Yangın sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılmış ve civarda bulunan Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir.

Yangının başlamasından itibaren AFAD ile can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle ekiplerimiz meskun mahallerde tedbir alma maksatlı çalışmalar yürütmüştür. Yangının yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülmüştür. Gece boyu sürekli müdahale ve soğutma çalışmaları devam edecektir."