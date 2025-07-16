Tekirdağ'daki Orman Yangınında Hava ve Karadan Müdahale Sürüyor
Şarköy'de tarım alanından ormana sıçrayan yangınla mücadele devam ediyor. 21 hava aracı ve 100'e yakın arazözle yangın söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin bir kuşun elektrik teline çarpması olabileceği araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 21. saat geride bırakıldı.
Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele devam ediyor.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey helikopter ile bölgede inceleme yaptı.
Büyük bölümü çam ormanı olan bölgede yanan alanlar AA ekiplerince dronla görüntülendi.
Yangına bir kuşun neden olduğu iddiası araştırılıyor
İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçmişti.
Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Vali Recep Soytürk, yangının elektrik teline kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını belirtmişti.