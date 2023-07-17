Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'daki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Güncel Haberler

Tekirdağ'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Ekiplerin dört bir yandan müdahale ettiği orman yangını, rüzgarın hızını artırmasıyla yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Çevre illerden gelen takviye kuvvetler yangın söndürme çalışmalarına destek vererek, yangının büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Tekirdağ'daki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Ekiplerin dört bir yandan müdahale ettiği orman yangını, rüzgarın hızını artırmasıyla yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Çevre illerden gelen takviye kuvvetler yangın söndürme çalışmalarına destek vererek, yangının büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ Malkara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title