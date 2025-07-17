Tekirdağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tekirdağ Valiliği, Şarköy ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangın, yoğun çalışmalara rağmen geniş bir alana yayıldı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ Valiliği, Şarköy ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Salı günü başlayan yangının, kısa sürede geniş alana yayıldığı hatırlatıldı.

Yangının, görevlilerin kesintisiz olarak yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınması noktasında yoğun çaba sarf eden başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, zor şartlarda canla başla mücadele eden fedakar itfaiye personeli ile diğer görevlilerimize ve daima yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları bitene dek mücadele unsurlarının bölgede bulunacağı bildirildi.

Vatandaşların tespit ettikleri herhangi bir olumsuzluğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi istenen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınması için hep birlikte göstermiş olduğumuz mücadeleyi, bundan sonraki süreçte de ormanlarımızı ve doğamızı canlandırmak için yine hep birlikte sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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