Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale Sınırına Ulaştı

Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale Sınırına Ulaştı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle Çanakkale sınırına geçti. Söndürme çalışmalarına çevre illerden destek gönderiliyor.

TEKİRDAĞ VALİSİ SOYTÜRK: YANGIN ÇANAKKALE SINIRINA GEÇTİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin boşatıldığı orman yangınında alevler Çanakkale sınırını geçti. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, söndürme çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Şarköy Kocaali mevkii etrafında bir yangınımız meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 11 tane aracımız derhal müdahale etti. Çevre illerden ve ilçelerden yaklaşık 104 araçla müdahale ettik ancak yangın özellikle sert esen ve zaman zaman yönünü değiştiren rüzgardan kaynaklı olarak yayıldı. Önce Kocaali köyümüzü tahliye ettik ardından Şenköy'ü tahliye ettik. Arkasından Kızılcaterzi köyünü de sirayet etme ihtimaline karşı tahliye kararı aldık. Gece saatlerinde hava araçlarımız çalışmalarını durdurdu, çevre il ve ilçelerden ek dozer ve greyderler talep ettik, onlar yola çıktı. Edirne'den, kendi ilimizden, çevre illerden ek TOMA'lar geliyor. Özellikle köylerin yangından korunması anlamında onlara iş düşecek. Yeni aldığımız bilgiye göre de yangın Çanakkale sınırlarına doğru geçti. Çanakkale Valiliği de yangına müdahale ediyor, ekiplerini orada tutuyor. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla Ayvacık'ta da bir yangın var. Çanakkale Valiliği her iki yangına da müdahale ediyor" diye konuştu.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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