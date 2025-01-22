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Tekirdağ'daki Okul, Elektrik İhtiyacını Güneş Enerjisiyle Karşılıyor

Tekirdağ'daki Okul, Elektrik İhtiyacını Güneş Enerjisiyle Karşılıyor
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Tekirdağ'da bulunan özel bir okul, çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde elektrik ihtiyacını tamamen güneşten karşılıyor. Öğrencilere yenilenebilir enerji bilinci kazandırmayı amaçlayan okul, çevre duyarlılığına da öncülük ediyor.

Tekirdağ'da bir okul, elektrik ihtiyacının tamamını okul çatısına kurulan güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde eğitim veren özel bir okul, elektrik maliyetini azaltmak ve enerji farkındalığını artırmak amacıyla geçen yıl çatısına 390 güneş paneli yerleştirdi.

Yıllık enerji tüketimi 156 bin kilovat olan okul, kurduğu GES sayesinde yıllık ortalama 190 bin kilovat enerji üretiyor.

Okulun kurucu temsilcisi Seda Baş, AA muhabirine, okulun tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşıladıklarını söyledi.

Baş, güneş panelleriyle yalnızca çevreye duyarlılığını artırmakla kalmayıp aynı zamanda öğrencilere ve velilere yenilenebilir enerji bilinci kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Eğitim kurumlarında sürdürülebilir enerjiye öncülük edecek güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Baş, "Daha temiz ve güvenli bir çevre oluşmasını sağlamak için öncelikle öğrencilerimize, velilerimize aynı zamanda bulunduğumuz şehre örnek olmak istiyoruz. Bu anlamda biraz olsun farkındalık ve çevre duyarlılığını artırabilirsek hem yarınlar hem de gelecek nesiller için temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Baş, bu tarz enerji üretimlerinin çoğalması gerektiğini, güneşten ve rüzgardan elektrik üretimlerinin artmasının önemli olduğunu belirtti.

Okulun müdürü Eda Kılıç da projeyle öğrencilerin çevre dostu teknolojilere olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çevreye duyarlı bir okul olmanın önemini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir hayat için bu proje örnek teşkil edecek. Panellerle enerji maliyetlerimizde önemli ölçüde düşecek. Okulun enerji ihtiyacını karşılayıp, dışa bağımlılık azaltıyoruz. Karbon salınımı azalıyor. Güneş enerjisi sınırsız ve temiz bir kaynaktır. Mevcut kaynakların çok fazla tüketilmesi gelecek nesiller için önemli. Sürdürülebilir enerji, küresel ısınmanın etkilerinin arttığı günümüzde çok önem taşıyor. Çevreye zarar vermeyen uzun ömürlü enerji için güneş panelleri çok faydalı."

Kılıç, güneşten sağlanan fazla enerjiden de gelir elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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