Tekirdağ'daki Lavanta ve Ayçiçeği Tarlaları Turizme Renk Katıyor

Tekirdağ'da lavanta ve ayçiçeği tarlaları, mor ve sarı renkleriyle görsel şölen sunarak kentin turizmine katkı sağlıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde yer alan tarlalar, haziran başından temmuz sonuna kadar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yakın illerden gelen çok sayıda kişi, lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlarda en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

Doğal stüdyo görünümündeki lavanta ve ayçiçeği tarlaları, sezon boyunca hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğayla vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

"Tekirdağ'ın eşsiz doğası var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Tekirdağ'ın kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlalarıyla görsel güzellikler sunduğunu ifade eden Karaküçük, "Şehrimizdeki lavanta bahçeleri özellikle haziran ayından temmuz ayının ortalarına kadar, güzel görüntüler ve eşsiz fotoğraflar çekilebilme imkanı sunuyor." dedi.

Karaküçük, lavanta ve ayçiçeklerinin tarım ürünü olmanın yanında kentin turizmine de önemli bir katkı sunduğunu aktardı.

Tekirdağ'ın her zaman ilgi gören bir kent olduğunu dile getiren Karaküçük, "Şehrimiz mevsim itibariyle her renkten bir parça barındırdığını görüyoruz. Tekirdağ üzümüyle, kirazıyla, lavantası, kanolası, ayçiçeğiyle doğanın renklerini bir araya getiren eşsiz bir coğrafyası var. Biz de bu coğrafyada yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı şekilde bu güzellikleri paylaşmak için tüm misafirlerimizi şehrimize bekliyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik de lavanta ve ayçiçeği tarlalarında çok güzel fotoğraf kareleri yakaladıklarını, çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.