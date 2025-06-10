Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Tekirdağ'da 1500 dekarlık alanda kurulu lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ziyaretçiler, göz alıcı renklerdeki lavantaların arasında fotoğraf çekerek doğa ile iç içe zaman geçirdi.

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kent genelinde 1500 dekarlık alanda üretimi yapılan ve kentin turizmine katkı sağlayan lavanta tarlaları, bayramda çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti.

Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkati çeken lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar, doğal stüdyo olarak kullanılan lavanta tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, ziyaretçilere renkli bir rota sunan lavanta tarlalarının bayramda vatandaşların uğrak noktası olduğunu söyledi.

Mor tarlalarda çekilen fotoğraflarla insanların güzel anılar biriktirdiğini belirten Karaküçük, "Tekirdağ her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bayramla birlikte lavanta sezonu başladı. Birbirinden güzel mor tarlalar bayramda insanları kendine çekti. İnsanlar lavanta tarlalarında keyifli vakit geçirerek buradan çok mutlu ayrıldı. Kente gelen tatilciler lavanta tarlalarına uğramadan geçmedi. Lavanta tarlaları kentin turizmine de katkı sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

Tarla sahibi Fatih Özgül de bayramda çok sayıda misafir ağırladıklarını dile getirdi.

Herkesin lavanta tarlasında vakit geçirmekten keyif aldığını ifade eden Özgül, "Lavanta sezonuna çok yoğun bir şekilde giriş yaptık. Buraya gelenler güzel fotoğraflar çekip, güzel anılarla buradan ayrıldı. Bayramdan sonra da sezonumuz devam ediyor. 15 Temmuz'a kadar tarlamız ziyarete açık olacak. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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