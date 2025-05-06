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Tekirdağ'daki Kuraklık Buğday Rekoltesini Tehdit Ediyor

Tekirdağ'daki Kuraklık Buğday Rekoltesini Tehdit Ediyor
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Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Tekirdağ'da beklenen yağışların olmaması nedeniyle buğdayda rekolte kaybı yaşanabileceğini ifade etti. Çiftçiler, kuraklık nedeniyle endişeli.

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Tekirdağ'da beklenen yağışların olmamasının, buğdayda rekolte kaybına neden olabileceğini söyledi.

Toruk, Kepenekli Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte beklenen yağışlarının olmamasının çiftçileri endişelendirdiğini belirtti.

Tekirdağ'da geçen yıl ayçiçeğinde kuraklıktan dolayı olumsuzluk yaşandığını ifade eden Toruk, "Ayçiçeğindeki yoğun kuraklığı bu sene buğdayda yaşıyoruz. Kışın çok kurak bir sezon geçti, hava sıcaklığı da çok düşmedi. Bitkiler, özellikle buğday ve arpa kuraklık stresi yaşarken bu sefer, Nisan'da bir kar yağdı, karla birlikte don yaptı. Kuraklık stresinde olan bitkiler bu sefer soğuk stresine maruz kaldılar." dedi.

Toruk, çiftçilerin buğdayda verim kaybı yaşamaması için yağış beklediğini dile getirdi.

Çiftçi Kemal Nehir de yağışlarının olmaması halinde buğday veriminde yarı yarıya düşüş olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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