Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor - Haberler

Tekirdağ'da av yasağının dışında olan küçük tekne balıkçıları tekir mesaisine devam ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, kıyıya tekirle dönüyor.

Balıkçılar denizden döndükten sonra limanda ağlarının onarımını yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, küçük tekne balıkçılarının mevsim balığı avcılığının devam ettiğini söyledi.

Küçük tekne balıkçılarının tezgahların taze balık ihtiyacını karşıladığını anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkçılar ekmek mücadelesine devam ediyor. Sabah erkenden limana dönen balıkçılar balıkları bırakıp ağ tamirinin ardından tekrar denize çıkmak için hazırlık yapıyor. Balıkçılarımızın ağlarına daha çok tekir ve istavrit takılıyor. Tekir avcılığının artması balıkçıları sevindiriyor. Bir süre daha balıkçıların yüzü tekirle gülecek gibi görünüyor."

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de boyu 12 metrenin altında olan teknelerin avlanmaya devam ettiğini belirtti.

Bir süredir ağlara daha çok tekir ve istavrit takıldığını ifade eden Dedeler, "Bizler de balıkçıların avladığı balıkları alıp dükkanlarımızda satışa sunuyoruz. Tekir bu sıralar Karadeniz'e göç ediyor. Tekirin ardından lüfer ve çinekop avcılığı olur diye bekliyoruz." dedi.

Tekir tezgahlarda 80-100, istavrit 60-70 liraya satılıyor.