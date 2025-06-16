Tekirdağ'daki Kimya Fabrikasında Yangın

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi içerisindeki kimya fabrikasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikanın içini sardı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polise ait TOMA araçları da takviye olarak gönderildi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği fabrikadaki yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.