Tekirdağ'daki kazada yaralanan 5 yaşındaki çocuk, 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti Güncel Haberler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 31 Ekim'de kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu yaralananlardan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 31 Ekim'de kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu yaralananlardan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki Kahraman Kurarer, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay 31 Ekim'de B.D. idaresindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarpmış, kamyonetteki 8 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gizem Kurarer (24) ile 6 aylık bebeği Nisa Nur hayatını kaybetmişti. Yaralanan kamyonet sürücüsü B.D, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Tekirdağ Sarılar Çorlu Güncel Haberler

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