Tekirdağ'daki Kaza: 5 Kişinin Kimlikleri Belirlendi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri açıklandı. Kazaya karışan otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Yapılan inceleme kazada ölenlerin Cenk Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Yunus ve Deniz Yalnız olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.