Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yeldeğirmeni Aralığı Sokak'ta motosiklet tamircisi Ercan Öztürk (36) ile yoldan geçen Metin K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K, Öztürk'ü bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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