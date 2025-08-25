Tekirdağ'daki Karaiğdemir Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye İndi

Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Karaiğdemir Barajı'nın su seviyesi yüzde 5'e düştü.

Toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklıklara bağlı buharlaşma nedeniyle 5 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Tarımsal sulama amacıyla da kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.