Tekirdağ'daki Karaiğdemir Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye İndi
Karaiğdemir Barajı'nda su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle yüzde 5'e düşerek 5 milyon metreküpe geriledi. Baraj, sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılıyor.
Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Karaiğdemir Barajı'nın su seviyesi yüzde 5'e düştü.
Toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklıklara bağlı buharlaşma nedeniyle 5 milyon metreküp olarak ölçüldü.
Tarımsal sulama amacıyla da kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel