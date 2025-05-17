Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu: Doğaseverler için Eşsiz Bir Cennet

Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu: Doğaseverler için Eşsiz Bir Cennet
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Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile doğaseverleri bekliyor. Endemik bitkileri, huzur dolu atmosferi ve kamp imkanlarıyla kanyon, doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Kanara Kanyonu, tarihi ve doğal güzelliği ile doğaseverleri bekliyor.

Güngörmez Mahallesi'nde Galata Deresi'nin yakınlarında bulunan kanyon, meşe, gürgen ve kızılcık ağaçları ile doğa tutkunlarına eşsiz bir seyir zevki sunuyor.

Pek çok endemik bitkiyi barındıran kanyon, yakınında akan derenin sesiyle ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı veriyor.

Tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınakları da tarih meraklılarını bekliyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kentteki doğal güzelliklerin her mevsim ziyaretçileri kente çektiğini söyledi.

Kanyonun doğasıyla insanları kendisine çektiğini ifade eden Karaküçük, "Kanyonda insanlar kamp yapabiliyor, karavanları ile gelebiliyor. Kamp, karavan, macera sevenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Gürgen, kayın ve kızılcık ağaçları ile çevrili, kaya mezarlarının da olduğu bir yer. İnsanların huzur bulmak için gelebilecekleri bir yer Kanara. Doğayla iç içe kuş sesleri ve derenin huzur veren sesi eşliğinde keyifli vakit geçirmek isteyenler Kanara Kanyonu'na mutlaka uğramalı." dedi.

Karaküçük, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu, kentin yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi misafir ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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