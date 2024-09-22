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Tekirdağ'daki Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu

Tekirdağ'daki Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üreten bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangında patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları ve yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Sık sık patlamaların meydana geldiği fabrikada parfüm kutuları çevreye sıçradı. Yangının fabrikaya yaklaşık 200 metre mesafede bulunan evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun bir caba harcadı. Yangının sıçradığı bir evde hafif hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada alevlerin kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Vali Soytürk, "Bugün saat 12.00 sularında Kapaklı ilçemizde yapı kimyasalları üreten fabrikamızda yangın meydana gelmiştir. Yangının sebebinin hekzan gazıyla ilintili olarak elektrikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Büyükşehir belediyemizin yaklaşık 15 aracı, Çerkezköy Organize Sanayi bölgemizden 2 araç. Orman Bölge Müdürlüğü'nün şu an 2 aracı burada 3 aracı da yolda. Ayrıca BOTAŞ ve Opet firmalarının özel kimyasal yangınlarına karşı özel itfaiyeleri de şu an burada. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'nün ek araçları da yolda. Yangın çevrelenmiş, kontrol altına alınmış. Bir evimiz hafif şekilde etkilenmiş, tamamı yanmadı. Diğer evrelere sirayet etmemesi için emniyet müdürlüğüne ait 4 tane TOMA aracımız burada. Çok şükür bir can kaybımız yok. İnşallah kısa süre içerisinde soğutma çalışmalarını bitiririz, kazasız belasız bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben geçmiş olsun diyorum" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Onur KAYA-Şenol AKSOY/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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