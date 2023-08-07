Tekirdağ'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Kimyasal üretim yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sebebiyle gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her yerinden görünürken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürdü. İçeride bulunan kimyasallar sebebiyle zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.