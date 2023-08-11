Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde Su Seviyesi Düştü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.

Bıyıkali, Osmanlı ve Banarlı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Önbey, AA muhabirine, tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı gölette su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyledi.

Kışın kar yağışının olmamasının su kaynaklarını etkilediğini ifade eden Önbey, "Bu sene yağmur çok az olduğu için sular iyice çekildi. Yazın da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması su seviyelerini düşürdü. Gölette su kullanan üreticiler bu yıl ikinci ürünü ekmediler. Normalde çiftçiler sulama olduğu için bir ürün daha ekiyordu. Su seviyesi iyice düştüğü için sulama yapılmasına müsaade etmiyoruz. Herkesin suya sahip çıkması tasarruflu kullanması gerekiyor." dedi.

Gölde olta balıkçılığı yapan Ahmet Garip de daha önce suyun bu kadar çok çekildiğini görmediklerini dile getirdi.

İnsanların duyarlı olması gerektiğini belirten Garip, "Sıcaklardan dolayı göletlerde su sıkıntısı yaşanıyor. Su seviyesi burada çok düştü." ifadelerini kullandı.