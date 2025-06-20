Tekirdağ'daki Ayçiçeği Tarlaları Kartpostallık Manzaralar Sunuyor

Ayçiçeği tarlaları Tekirdağ'da kartpostallık manzaralar oluşturdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da her yıl olduğu gibi bu yıl da ayçiçeği tarlaları sarıya bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şehrin kırsal mahallelerinde yer alan tarlalar, hem vatandaşların hem de yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Tekirdağ'ın dört bir yanındaki ayçiçeği tarlaları sarı rengiyle dikkat çekiyor. Geniş tarım arazilerinin sarıya boyandığı bu dönemde, gökyüzünün mavisiyle bütünleşen ayçiçekleri eşsiz manzaralar sunuyor. Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla birlikte tarlalar sarıya bürünürken, ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bırakıyor. Sarı renge bürünen tarlalar, yoldan geçen araç sürücülerine de görsel şölen yaşatıyor.

Bu doğal güzelliğe şahit olan vatandaşlar, tarlalarda bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Özellikle sosyal medyada paylaşmak üzere gelen ziyaretçiler, Tekirdağ'ın bu eşsiz görsel zenginliğini kaçırmak istemiyor. Ayçiçeği tarlaları, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Tekirdağ'daki ayçiçeği tarlaları sunduğu manzara ile kente gelen turistlerin de beğenisini toplarken, bölge turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.