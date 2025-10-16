Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda 60 Kadın Çalışan Başarı Hikayesi Yazıyor

TÜRKİYE'nin en büyük konteyner limanı olan Tekirdağ'daki Asyaport'ta 60 kadın çalışan, TT operatörü, saha puantörü ve konteyner vinç operatörü olarak görev yapıyor. Kadın çalışanlar, erkeklerin yaptığı zorlu işleri aynı kararlılıkla yerine getirerek hem limanda hem de sektörde bir başarı hikayesi yazıyor.

Asyaport Limanı'nda 60 kadın personel, TT operatörü, saha puantörü ve konteyner vinç operatörü olarak görev yapıyor. Asyaport'ta kadın çalışanların gösterdiği başarı, 'erkek işi' ayrımını bir kez daha ortadan kaldırıyor. Konteyner vinç operatörü Şifa Çuhadar, mesleğe başlama hikayesini anlatarak kadınlara cesaretli olma çağrısında bulundu. Çuhadar, "Ben buraya girmeden önce videoları falan görmüştüm. Hatta yakınlarım dışarıdan destek oldular yapabileceğime dair. Gelip başvuru yaptım. Sağ olsunlar buradaki amirlerim, yetkili kişiler bana yardımcı oldular. Belgelerimi almama yardım ettiler. Zaten hevesim vardı, ilk defa burada deneyimlediğim bir iş oldu. Ama vince çıktığım zaman daha farklı atmosfer oluyor" dedi.

'YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK'

Zorluklara rağmen işini severek yaptığını belirten Çuhadar, "Zorlukları evet var, ama her türlü zorluğu da başarabileceğimizi düşünüyorum bir bayan olarak. 22 metre yükseklikte çalışıyoruz, konteyner elleçleyip kaldırıyoruz. İstiften TT'ye, TT'den istife elleçleme yapıyoruz. Mutluyum, gerçekten bu iş zor; bir iş kolay bir iş değil, ama isteyerek ve başarmak istediğimizde yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kadınlar yapamam diye düşünmesin, gelsinler bir başvuru yapsınlar, kendilerini bir denesinler. Zaten gerekli yardımlar burada yapılıyor" diye konuştu.

'KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ'

Asyaport Operasyon ve Deniz İşleri Müdürü Olkay Elçin, limanda kadın istihdamını artırmak için özel bir çaba gösterdiklerini söyledi. Elçin, " Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Asyaport, liman operasyon süreçlerinde kadın istihdamını artırmak için bir çaba içerisinde. Bununla ilgili olarak Terminal Traktör ismini verdiğimiz çekicilerimizde kadın istihdamı yaratarak başlamıştık. Sonrasında saha operasyon puantörü kadınlar ekibimize eklendi. Geldiğimiz süreçte yaklaşık 6 aylık pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan bir kadın operatörümüz, şu an RTG ismini verdiğimiz karasal konteyner elleçleme vincinde görev yapıyor" dedi.

'BİR GURUR KAYNAĞI OLDU'

Kadın çalışanların gösterdiği performanstan gurur duyduklarını ifade eden Elçin, "Bu bizim için bir mutluluk, bir gurur kaynağı oldu. Bir operatörün yetişmesi bizim için 6 aylık bir süreç alıyor. Ama disiplinliler, titizler. Olaya yaklaşımları oldukça ciddi. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor, öğrenme sürelerini oldukça kısaltıyor ve gerçekten operasyonlarımızı verimli bir hale getiriyor" diye konuştu. Olkay Elçin, limanda kadın istihdamının artarak devam edeceğini belirterek, "Şu anda toplamda 60 kadın çalışanımız var ve eğitimleri devam eden kadın personelimiz bulunuyor. Bu sayı, her zaman artarak devam edecek. Hedefimiz bu yönde" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,