Çorlu'da Anız Yangını 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı'na Sıçradı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı'na sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 70 ağaç zarar gördü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan biçilmiş buğday tarlasındaki anızdan başladı. İddiaya göre, inşaatta kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar anızı tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle yakında bulunan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı'nda ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada alevler daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 70 kadar ağacın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erdem, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.