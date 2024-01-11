Tekirdağ'da Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi M.U, saklandığı evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 10 bin lira, 600 Avro ve 2 altın kolye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.