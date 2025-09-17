Haberler

Tekirdağ'da Zirai Don nedeniyle 771 Çiftçiye 46 Milyon Lira Destek

Tekirdağ'da Zirai Don nedeniyle 771 Çiftçiye 46 Milyon Lira Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören 771 çiftçiye toplam 46 milyon lira destek ödemesi yapılacağı açıklandı. İl Tarım Müdürü Aksoy, iklim değişikliğine dikkat çekerek çiftçilere sigorta yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ'da "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamında zirai dondan etkilenen 771 üreticiye 46 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere, bu yıl zirai donun birçok çiftçiyi etkilediğini söyledi.

Tekirdağ'da dondan etkilenen 771 çiftçiye destek verileceğini ifade eden Aksoy, "İlimize yaklaşık 46 milyon liralık don zararı için bir para geldi. Şarköy ve diğer zarar gören ilçelerimizde meyvecilik alanında zarar gören çiftçilerimize en kısa zamanda hesaplarına yatıracağız. İlimiz üretim konusunda gerçekten önde gelen illerden bir tanesi. Bir nebze de olsa çiftçilerimizin mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bundan sonra böyle bir zarar görmeyeceğiz." dedi.

Aksoy, iklim değişikliğinin her geçen yıl üreticileri daha kötü etkilemeye devam ettiğini dile getirdi.

İklim değişikliği konusunda üreticilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Aksoy, "İklim değişikliği ile ilgili önümüzde zor günler var. Tedbirler almamız gerekiyor. Aynı zamanda sigorta kısmı dediğimiz TARSİM sigortamızı da lütfen bütün üreticilerimiz yaptırsınlar. TARSİM çiftçi dostu bir uygulama olup dünyada da en iyi işlemlerden bir tanesi. Bu konuda çiftçilerimizi uyarmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde

Fenerbahçe zamanındaki Benfica sözleri tekrar gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.