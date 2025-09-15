Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

1) TEKİRDAĞ'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 6 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çorlu- Tekirdağ kara yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen yolda Mustafa Alper Şen'in kullandığı 06 EFB 871 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tayfun Kara'nın kullandığı 59 AGR 967 plakalı otomobile çarpıp, savrularak karşı yönden gelen Birol Demir idaresindeki 59 AJU 401 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan Mustafa Alper Şen, Aras Baranser, Tayfun Kaya, Hüseyin Kaya, Bilal Kaya ve Seyhan Derinırmak yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

2) TRAFİK TARTIŞMASINDA, ÇOCUKLARININ YANINDA BABALARINA TOKAT ATTI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan erkek, hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipten inen sürücü, çocukların yanında babaya tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.