Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3'ü İtalyan uyruklu toplam 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü İtalyan uyruklu toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu- Çerkezköy yolunun Ergene ilçesine bağlı Yulaflı mevkiinde (Velimeşe OSB) meydana geldi. Işıklı yol kesişiminde 3 otomobil ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası hurdaya dönen 59 FR 796 plakalı otomobilde sürücüsü Sadi Rıza C. (30) ile yolcu olarak bulunan İtalyan uyruklu Antonio Longobardi (28), Moino Guilio (45) ve Andrea Donner (51) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ