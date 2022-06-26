Tekirdağ'da Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi açıldı - Haberler

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Tekirdağ'da Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi açıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi açıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdiği Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi'nin (ZEKA) açılışına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdiği Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi'nin (ZEKA) açılışına katıldı.

Özel bireylerin hem istihdam edildiği hem de sosyalleştiği ZEKA'nın açılışında konuşan Yıldırım, engellilerin topluma emanet kişiler olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan merkezin özel bireyler için faydalı olacağını ifade eden Yıldırım, "Burada açılışını yaptığımız bir anlamda hem eğitim hem de sosyal tesistir. Hakikaten büyük bir açığı kapatacak ve bunun yanında örnek olacak. Eyüp Sözdinler sosyal sorumluluk projesi diyor ama gönlüden koptuğunu biliyorum. Değerli sanayicilerimiz burada bir taraftan eğitim yaratarak, yüzde 40 eğitilebilir zihinsel engellilerimizi kendine istihdam etmek amacıyla hayata katılmalarını, sosyal yaşama adapte olmalarını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de açılışı yapılan merkezde 36 hafif zihinsel engellinin istihdam edildiğini ifade ederek, toplam istihdam sayısının 120'ye çıkartmayı hedeflediklerini aktardı.

Açılışa, Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy OSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, zihinsel engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

ZEKA binası 2 bin 330 metrekare kapalı alanı içinde bulunan 12 atölye, çok amaçlı salon, revir, yemekhane gibi sosyal alanlarda kullanılan malzemeler, hafif zihinsel engelli bireylerin günlük yaşantısını ve çalışma şeklini kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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