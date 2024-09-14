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Tekirdağ'da Zeytinyağlı Sarma Yarışması Düzenlendi

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen zeytinyağlı sarma yarışmasında 11 kadın, coğrafi işaretli Kınalı yapıncak yaprağından yaptıkları sarmaları jüriye sundu. Yarışmada Süheyla Yeltepe birinci oldu ve dereceye girenlere elektronik mutfak aletleri hediye edildi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından zeytinyağlı sarma yarışması düzenlendi.

Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki yarışmaya 11 kadın katıldı.

Kadınlar tarafından coğrafi işaretli Kınalı yapıncak yaprağından yapılan sarmalar jüri tarafından tadıldı.

Jüri üyeleri sarmaları görsel sunum, yöre mutfağına uygunluk, kullanılan malzeme ve lezzet bakımında değerlendirdi.

Yarışmada Süheyla Yeltepe birinci, Muhabbat Tayyrova ikinci, Ayşe Güngör ise üçüncü oldu.

Birinci olan Yeltepe, sarmaları özenle hazırladığını ve birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye girenlere, elektronik mutfak aletleri hediye edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, kentte bağcılığın geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Kınalı yapıncak yaprağının Tekirdağ'ın önemli yöresel ürünlerinden birisi olduğunu ifade eden Nallar, bu tür yarışmalarla yöresel ürünler konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan, alanda kurulan stantlarda kadınlar yöresel ürün satışı yaptı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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