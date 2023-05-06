Tekirdağ'da yüzlerce kişi sahilde 'Hıdırellez kahvaltısı'nda buluştu

Baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında, Tekirdağ'da sahilde kahvaltı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen program kapsamında yüzlerce vatandaş, sahildeki dolgu alanda kahvaltı yaptı.

Hıdırellez coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlar, kahvaltının ardından yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını denize bırakıp dua etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği, güne güzel bir başlangıç yapmak için düzenlediklerini söyledi.