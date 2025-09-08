Tekirdağ'da Yurt Dışından Ziyaretçiler Antik Kentleri Gezdi

Tekirdağ'da düzenlenen festivallere katılmak için yurt dışından kente gelen ziyaretçiler Heraion-Teikhos ve Perinthos Antik Kent'ini gezdi.

Ziyaretçiler, Karaevli Mahallesi'ndeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde incelemelerde bulunarak, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik 'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atik, kazı kazı çalışmaları ile ilgili ziyaretçilere bilgi verdi.

Ardından, ziyaretçiler Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Perinthos Antik Kenti'ne geçti.

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, antik kent hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Heraion-Teikhos ve Perinthos Antik Kent'lerinin Tekirdağ için önemli olduğunu söyledi.

Kente gelen misafirlerin kazı çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden Karaküçük, "Kazılar yıl boyunca devam ediyor. Gelecek yıllarda antik kentlerimiz kentin turizmine önemli katkı sağlayacaktır. Burada yapılan çalışmalar çok değerli. Antik kentlerimizde yürütülen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında destekleniyor. Misafirlerimizde bugün bu kentler hakkında yerinde bilgiler aldı." dedi.