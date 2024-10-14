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Tekirdağ'da Yurt Dışından Getirilen Hırsızlık Araçlarına Operasyon: 22 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Yurt Dışından Getirilen Hırsızlık Araçlarına Operasyon: 22 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ merkezli düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından getirilen motor ve şasi numaraları değiştirilmiş hırsızlık araçlarıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. 35 araç ele geçirildi, haksız kazanç miktarı 114 milyon lira olarak belirlendi.

Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirip motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri otomobilleri sattıkları iddiasıyla yakalanan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri bazı şüphelilerin özellikle ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları satın aldığını tespit etti.

Ekipler, bu şüphelilerin, Bulgaristan'daki bağlantıları aracılığıyla söz konusu araçlarla aynı marka, model ve renkteki araçları ülkeye soktuğunu belirledi.

Yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkaran polis, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçti.

Tekirdağ merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2'si Bulgaristan uyruklu olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı, 35 araç ele geçirildi.

Şüphelilerin 147 vatandaştan 114 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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