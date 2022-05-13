Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Malkara- Tekirdağ kara yolunda uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.G. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Kontrollerde, İ.G'nin "FETÖ'ye üye olma" suçundan arandığı ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Ömür Çolak - Güncel